Аша, Челябинская область, , 19:59 — REGNUM В Аше Челябинской области местный житель отдан под суд за мошенничество в крупном размере и дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Преступление было совершено в 2015 году. Обвиняемый узнал о проводимом администрацией Ашинского муниципального района аукционе о покупке квартиры в посёлке Кропачево для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей и подал единственную заявку на участие. При этом он знал, что предлагаемая им квартира непригодна для постоянного. Чтобы победить, предприниматель замаскировал недостатки. В результате муниципалитет приобрёл это жильё за почти 720 тыс. рублей.

В 2018 году уголовное дело в отношении должностного лица было прекращено в связи с истечением сроков давности. Обвиняемый возместил ущерб. При этом следователи установили, что в декабре 2021 года он передал замглавы Ашинского муниципального района 50 тыс. рублей за помощь с приобретением и приёмкой двух квартир в Аше.

Уголовное дело уже направлено в Ашинский городской суд. Скоро его рассмотрят по существу.