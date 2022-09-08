Афины , , 20:19 — REGNUM Греция предоставила киевскому режиму большую военную и гуманитарную помощь, а также принимает на лечение раненных боевиков ВСУ, сообщил 8 сентября министр обороны Греции Николаос Панайотопулос на встрече министров обороны стран-союзников США на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Флаг Греции Pixabay.com

Пресс-служба греческого военного ведомства отмечает, что на встрече также присутствовал начальник генерального штаба Греции генерал Константинос Флорос.

Министр обороны Греции подчеркнул, что Афины не только поддерживают Киев, но и одобряют санкции ЕС против России.

«Греция предоставила убежище беженцам, выделила койки в военных госпиталях для лечения раненых ВСУ и будет оказывать гостеприимство на военных курортах детям солдат ВСУ, которые были ранены или погибли на войне», — заявил Панайотопулос.

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