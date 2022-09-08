Москва, 8 сентября, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование государственной политики в сфере общего образования, внесли в Госдуму сенаторы и депутаты во главе с Петром Толстым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Поправками предусматривается введение единых для России федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП), которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения России, в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования.

Школы смогут непосредственно применять ФООПы или отдельные компоненты ФООПа без составления данных компонентов на своем уровне.

При этом школы сохраняют право разработки собственных образовательных программ, но содержание и планируемые результаты в разработанных образовательными организациями образовательных программах должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Устанавливается, что обязательными для применения станут федеральные рабочие программы учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» при реализации образовательной программы начального общего образования и «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» при реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования, а также федеральная рабочая программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

Предполагается, что ФООПы будут разработаны и утверждены Министерством просвещения до 1 марта 2023 года. Переход школ на реализацию ФООП запланирован до 1 сентября 2023 года, следует из сопроводительных документов.

Законопроект также вводит новый порядок разработки учебников — государственный заказ на разработку учебников (в комплекте с учебными пособиями) будет осуществлять Минпросвещения России. Согласно изменениям, министерство будет утверждать авторский коллектив учебников. Исключительные права на учебники будут принадлежать Российской Федерации.