Звезда «Игры в кальмара» исполнит главную роль в «Аколите»
Сеул, 8 сентября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Южнокорейский актёр Ли Джон-джэ («Игра в кальмара») сыграет главного героя в сериале «Звёздные войны: Аколит». Об этом пишет издание Deadline.
Цитата из сериала «Игра в кальмара»
Ли Джон-джэ
Описание персонажа Ли держится в секрете. В шоу также снимутся Амандла Стенберг («Голодные игры») и Джоди Тёрнер-Смит («Анна Болейн»). Премьера сериала намечена на 2023 год.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, власти американского города Лос-Анджелес приняли решение об учреждении Дня «Игры в кальмара», названного в честь одноимённого южнокорейского сериала. Праздник будут отмечать 17 сентября.