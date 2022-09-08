Сеул, 8 сентября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Южнокорейский актёр Ли Джон-джэ («Игра в кальмара») сыграет главного героя в сериале «Звёздные войны: Аколит». Об этом пишет издание Deadline.

Цитата из сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ

Описание персонажа Ли держится в секрете. В шоу также снимутся Амандла Стенберг («Голодные игры») и Джоди Тёрнер-Смит («Анна Болейн»). Премьера сериала намечена на 2023 год.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, власти американского города Лос-Анджелес приняли решение об учреждении Дня «Игры в кальмара», названного в честь одноимённого южнокорейского сериала. Праздник будут отмечать 17 сентября.