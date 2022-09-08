Москва, 8 сентября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Россия и Китай обменяются законодательными решениями в сфере противодействия санкциям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин и Ли Чжаньшу

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«Сегодня, как показал опыт общения, у нас по всем позициям есть, что сказать. Кстати, была тема, которую мы обсуждали, связанная с обменом законодательными решениями в сфере противодействия вызовам, санкциям. Мы договорились обменяться принятыми законами, а также теми наработками, которые есть у нас в портфеле Государственной думы и Всекитайского собрания народных представителей», — сообщил Володин журналистам.

Кроме того, по словам спикера Госдумы, договоренности о новых форматах и коммуникациях позволят заложить основы для будущего развития взаимоотношений в рамках парламентского измерения на новом уровне.