Москва, 8 сентября, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Российская сторона так и не получила стенограмму скандального выступления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в котором он сказал о «фашистской России», сообщила 8 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она рассказала, что Москва направила запрос, чтобы ознакомиться с двуязычной стенограммой слов Борреля. Нота направлена во внешнеполитическую служба ЕС официально, так что Брюсселю не удастся сделать вид, что ничего не было.

Мария Захарова «Приглушать скандалы, рассказывая, что у них некачественный перевод, не надо, на это никто не купится».

Российский дипломат заявила, что просто кощунственно обвинять в фашизме Россию. Слова, которые, судя по переводу, произнёс Боррель, оскорбляют целый народ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после фразы Борреля, которую его переводчик перевёл как «фашистская Россия» в контексте спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, из Брюсселя пошли опровержения и ссылки на плохой перевод.