Варшава, 8 сентября, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Польша намерена закупить американские ударные вертолёты АН-64 Apache, заявил 8 сентября польский министр национальной обороны Мариуш Блащак после встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином на военной базе Рамштайн в Германии

Naszemiasto.pl Вертолёт AH-64 Apache

По его словам, Варшава хочет приобрести 96 вертолетов этого типа,

«Мы обсудили запрос, поданный нами в Вашингтон по вопросу получения 96 ударных вертолетов Apache. Мы хотим купить эти вертолеты для Войска польского», — сказал Блащак.

При этом он также заявил, что на срок до полной реализации этой сделки Варшава хотела бы арендовать у США такие же вертолеты.

«Я также попросил, чтобы на время, которое займет производство вертолетов, взять в лизинг машины из наличия сухопутных войск США», — сказал Блащак.

Он уточнил, что в случае успешного завершения этого проекта вертолёты АН-64 Apache поступят в 18-ю механизированную дивизию, которую Варшава планирует вооружить американскими танками Abrams.