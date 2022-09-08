Берлин, , 19:30 — REGNUM Киевский режим с начала российской спецоперации на территории бывшей УССР понес «десятки тысяч» потерь убитыми и ранеными. Такое заявление сделал сегодня, 8 сентября, председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на американской базе «Рамштайн» в Германии, где функционеры НАТО собрались обсуждать новый этап военной помощи Киеву.

Националисты на б. УССР Ivan Bandura

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«За последние шесть месяцев [жители б. УССР]… заплатили ужасную цену в тысячи-десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», — сказал Милли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевский режим уже провел несколько волн мобилизации жителей бывшей УССР. По некоторым данным, под ружье поставлен миллион человек. С потерями командование ВСУ не считается.