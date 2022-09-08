Белград, 9 сентября, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Сербия, защищая свой суверенитет и территориальную целостность, защищает международное право, а те страны, которые признали самопровозглашенную независимость так называемого Косово, нарушают международное право и территориальную целостность Сербии. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 8 сентября.

Министерство иностранных дел Республики Сербия Никола Селакович

Так Селакович ответил своей словенской коллеге Тане Файон, которая ранее назвала абсурдными слова президента Сербии Александра Вучича о том, что «Словения нарушила территориальную целостность Сербии, признав Косово».

«То, что Сербия решила не поднимать этот вопрос в отношениях со Словенией, с которой мы хотим развивать стабильное и взаимовыгодное сотрудничество, не значит, что мы одобряем и будем одобрять позицию Словении по отношению к нашему южному краю», — процитировало издание Novosti письменное заявление Селаковича.

Напомним, что Словения признала односторонне провозглашенную в 2008 году независимость южного сербского края Косово и Метохия.