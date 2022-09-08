Москва, , 19:28 — REGNUM Высокоскоростные магистрали позволяют увеличить скорость движения грузов, создавать новые логистические цепочки и являются мощным стимулом для развития регионов, отметил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Сергей Неверов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия в ряде регионов автомобильного движения на новых и реконструируемых участках транспортной сети: магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги.

По словам Неверова, для России развитие дорожной сети имеет большое стратегическое значение и именно поэтому президент лично уделяет этому самое пристальное внимание.

«Высокоскоростные магистрали позволят увеличить скорость движения грузов, создавать новые логистические цепочки, расширят возможности внутреннего туризма. Но это также и забота об экологии наших городов и других населенных пунктов, мощный стимул для развития регионов. Очень важно создать условия с точки зрения законодательства для оперативной реализации подобных проектов, а также предусмотреть в федеральном бюджете средства для их финансирования в полном объеме», — отметил Неверов в своем телеграм-канале.

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