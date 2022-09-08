8 сентября 2022 | Время чтения 5 мин

Кто поставил её и с какой целью?

Вячеслав Зиланов, , 20:59 — REGNUM Как ранее сообщалось ИА REGNUM, в рыбной отрасли в последние годы проводятся небывалые эксперименты по пересмотру системы наделения рыбопромышленников квотами на вылов водных биологических ресурсов. Суть их заключается в том, чтобы посредством законодательных поправок у одних, в основном малых и средних компаний, отнять квоты на вылов рыбы и краба, а другим, крупным компаниям, передать эти квоты посредством системы «инвестквот» и аукционов на доли-квоты.

Рыбный промысел Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое законодательное чиновничье «творчество» вызвало массовые протесты рыбацких объединений вплоть до обращений к президенту и председателю Государственной думы России.

Продолжение этого произвола зашло так далеко, что прозвучало и на пленарном заседании ВЭФ. На нем 7 сентября 2022 года президент Российской Федерации В. В. Путин определил своё отношение к «инвестквотам». Этим, по существу, дан старт рассмотрения всё же законопроекта по его второму этапу.

Так, прозвучал вопрос ведущего Ильи Дронова: «К вам, Владимир Владимирович, в конце года, по-моему, должен лечь на стол второй законопроект об инвестквотах на краба, на добычу краба, и очень большие опасения у бизнеса на местах, что маленькие и средние предприятия просто не смогут исполнять этот закон. Что вы скажете по этому поводу?»

Вылов краба Dave Parker

Президент не стал отвечать на прямой вопрос об «инвестквотах на краба» (полагаю, имелись в виду аукционы; и это уже предопределено, по мнению автора данной статьи), но по «инвестквотам» ответил подробно.

В частности, В. В. Путин подчеркнул: «Мы вчера подробно говорили на этот счет с губернатором Олегом Николаевичем [Кожемяко], здесь проблема существует. В чем она заключается? 20% от общей квоты, которая выделяется на вылов биоресурсов — рыбы, краба, — должна направляться на строительство судов, так называемые квоты под киль, или рыбоперерабатывающих заводов на земле, на берегу. Это вынужденная мера, связанная со старением рыболовецких судов, и она действует эффективно (выделено автором). Уже заключено, по-моему, свыше 100 контрактов на строительство заводов и строительство судов, многие реализованы уже, и предприятия построены, и корабли построены, уже спущены на воду. Так что это работает в нужном нам направлении.

Но есть, конечно, проблема, которая заключается в том, что некоторые небольшие предприятия, взяв на себя эти обязательства, получив квоту под киль, под строительство заводов, в связи с введением санкций, о которых мы говорили, не могут своевременно реализовать взятые на себя обязательства в связи с нарушением логистических поставок и с неисполнением обязательств со стороны их иностранных партнеров. Конечно, правительство должно это учесть».

Рыбоперерабатывающая промышленность Александр Полегенько © ИА REGNUM

Такие заключения президента России В. В. Путина, да ещё и на международном форуме, о том, что проект «инвестквот действует эффективно» и что »…многое реализовано уже…и корабли построены…», мягко говоря, не соответствует действительности.

Даже по информации аудитора Счетной палаты Российской Федерации С. В. Мамедова, прозвучавшей в Госдуме 25 августа 2022 года, из 105 планируемых судов в ходе первого этапа «инвестквот» реализовано всего 9, в том числе рыбопромысловых — 6 и краболовных — 3. И это за пять лет осуществления проекта «инвестквот», что составляет около 8,5% от планируемого по первому этапу «инвестквот» и менее 1% от рыбодобывающего флота России! Такими темпами потребуется как минимум ещё лет 30-40 для полной реализации первого этапа «инвестквот».

При таких результатах надо разбираться с причинами провала проекта «инвестквот», а не трубить, да ещё с трибуны международного форума, о её «эффективности».

И здесь возникает вопрос: «Кто и с какой целью дезинформировал президента России В. В. Путина накануне пленарного заседания ВЭФ об «эффективности инвестквот»? Проще говоря, кто и с какой целью загнал президента в ложную «крабово-рыбную ловушку». Специалисты знают, что крабовая ловушка так устроена, что в неё за рыбной приманкой можно легко войти, а вот выбраться невозможно. Действительно лживая информация, как правило, трудно опровергаемая, но… опровергаемая.

Ответ очевиден. Это могли быть члены правительства РФ, помощники президента, курирующие рыбную отрасль, Минсельхоз и Росрыболовство. Помогали им, наверняка, и лоббисты от крупных рыбодобывающих компаний. Словом, вновь, как и прежде, «коллектив приверженцев инвестквот и аукционов».

Рыболовецкие суда moritz320

Цель их одна — добиться принятия законодательной поправки по очередному переделу водных биоресурсов и производственных мощностей малых и средних рыбодобывающих компаний в отдалённых приморских регионах страны в пользу крупных компаний.

Вмести с тем этот «коллектив приверженцев инвестквот и аукционов», дезинформируя президента, не учёл, что всё это прозвучит на Международном Экономическом Форуме во Владивостоке.

На нём слова, произнесённые самим В. В. Путиным, будут тщательно анализироваться. Правда всплывёт. И это для нас очень неприглядная история. И выходит, наш президент даже в рыбных проблемах далёк от реальности? Что же тогда говорить о других проблемах?

Этот вопиющий случай дезинформации президента России В. В. Путина по «эффективности крабово-рыбных инвестквот» заслуживает тщательного служебного расследования Администрацией президента и Федеральным собранием с соответствующими выводами и информированием общественности.

Рыба Дарья Драй © ИА REGNUM

Рыбацкому сообществу с учётом вышеприведенного следует дать свою оценку «эффективности крабово-рыбных инвестквот» и аукционов долей-квот на ресурсы континентального российского шельфа на основе практических результатов его первого этапа.

Одновременно необходимо правительству Российской Федерации направить свои рыбацкие конкретные альтернативные предложения по дальнейшему развитию рыбной отрасли в санкционных условиях.

При этом предложения рыбацкого сообщества должны соответствовать целевым установкам, как их ранее определил САМ президент России В. В. Путин для рыбной отрасли: «…насыщение внутреннего рынка широким ассортиментом высококачественной продукции и продукции, доступной для граждан с разным уровнем доходов».

Только такой подход избавит рыбное хозяйство страны от непрофессионализма её руководителей с идеями «инвестквот и аукционов» и вернёт отрасль к её устойчивому развитию.