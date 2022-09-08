Вячеслав Зиланов, 8 сентября 2022, 20:59 — REGNUM Как ранее сообщалось ИА REGNUM, в рыбной отрасли в последние годы проводятся небывалые эксперименты по пересмотру системы наделения рыбопромышленников квотами на вылов водных биологических ресурсов. Суть их заключается в том, чтобы посредством законодательных поправок у одних, в основном малых и средних компаний, отнять квоты на вылов рыбы и краба, а другим, крупным компаниям, передать эти квоты посредством системы «инвестквот» и аукционов на доли-квоты.
Такое законодательное чиновничье «творчество» вызвало массовые протесты рыбацких объединений вплоть до обращений к президенту и председателю Государственной думы России.
Продолжение этого произвола зашло так далеко, что прозвучало и на пленарном заседании ВЭФ. На нем 7 сентября 2022 года президент Российской Федерации В. В. Путин определил своё отношение к «инвестквотам». Этим, по существу, дан старт рассмотрения всё же законопроекта по его второму этапу.
Так, прозвучал вопрос ведущего Ильи Дронова: «К вам, Владимир Владимирович, в конце года, по-моему, должен лечь на стол второй законопроект об инвестквотах на краба, на добычу краба, и очень большие опасения у бизнеса на местах, что маленькие и средние предприятия просто не смогут исполнять этот закон. Что вы скажете по этому поводу?»
Президент не стал отвечать на прямой вопрос об «инвестквотах на краба» (полагаю, имелись в виду аукционы; и это уже предопределено, по мнению автора данной статьи), но по «инвестквотам» ответил подробно.
В частности, В. В. Путин подчеркнул: «Мы вчера подробно говорили на этот счет с губернатором Олегом Николаевичем [Кожемяко], здесь проблема существует. В чем она заключается? 20% от общей квоты, которая выделяется на вылов биоресурсов — рыбы, краба, — должна направляться на строительство судов, так называемые квоты под киль, или рыбоперерабатывающих заводов на земле, на берегу. Это вынужденная мера, связанная со старением рыболовецких судов, и она действует эффективно (выделено автором). Уже заключено, по-моему, свыше 100 контрактов на строительство заводов и строительство судов, многие реализованы уже, и предприятия построены, и корабли построены, уже спущены на воду. Так что это работает в нужном нам направлении.
Но есть, конечно, проблема, которая заключается в том, что некоторые небольшие предприятия, взяв на себя эти обязательства, получив квоту под киль, под строительство заводов, в связи с введением санкций, о которых мы говорили, не могут своевременно реализовать взятые на себя обязательства в связи с нарушением логистических поставок и с неисполнением обязательств со стороны их иностранных партнеров. Конечно, правительство должно это учесть».
Такие заключения президента России В. В. Путина, да ещё и на международном форуме, о том, что проект «инвестквот действует эффективно» и что »…многое реализовано уже…и корабли построены…», мягко говоря, не соответствует действительности.
Даже по информации аудитора Счетной палаты Российской Федерации С. В. Мамедова, прозвучавшей в Госдуме 25 августа 2022 года, из 105 планируемых судов в ходе первого этапа «инвестквот» реализовано всего 9, в том числе рыбопромысловых — 6 и краболовных — 3. И это за пять лет осуществления проекта «инвестквот», что составляет около 8,5% от планируемого по первому этапу «инвестквот» и менее 1% от рыбодобывающего флота России! Такими темпами потребуется как минимум ещё лет 30-40 для полной реализации первого этапа «инвестквот».
При таких результатах надо разбираться с причинами провала проекта «инвестквот», а не трубить, да ещё с трибуны международного форума, о её «эффективности».
И здесь возникает вопрос: «Кто и с какой целью дезинформировал президента России В. В. Путина накануне пленарного заседания ВЭФ об «эффективности инвестквот»? Проще говоря, кто и с какой целью загнал президента в ложную «крабово-рыбную ловушку». Специалисты знают, что крабовая ловушка так устроена, что в неё за рыбной приманкой можно легко войти, а вот выбраться невозможно. Действительно лживая информация, как правило, трудно опровергаемая, но… опровергаемая.
Ответ очевиден. Это могли быть члены правительства РФ, помощники президента, курирующие рыбную отрасль, Минсельхоз и Росрыболовство. Помогали им, наверняка, и лоббисты от крупных рыбодобывающих компаний. Словом, вновь, как и прежде, «коллектив приверженцев инвестквот и аукционов».
Цель их одна — добиться принятия законодательной поправки по очередному переделу водных биоресурсов и производственных мощностей малых и средних рыбодобывающих компаний в отдалённых приморских регионах страны в пользу крупных компаний.
Вмести с тем этот «коллектив приверженцев инвестквот и аукционов», дезинформируя президента, не учёл, что всё это прозвучит на Международном Экономическом Форуме во Владивостоке.
На нём слова, произнесённые самим В. В. Путиным, будут тщательно анализироваться. Правда всплывёт. И это для нас очень неприглядная история. И выходит, наш президент даже в рыбных проблемах далёк от реальности? Что же тогда говорить о других проблемах?
Этот вопиющий случай дезинформации президента России В. В. Путина по «эффективности крабово-рыбных инвестквот» заслуживает тщательного служебного расследования Администрацией президента и Федеральным собранием с соответствующими выводами и информированием общественности.
Рыбацкому сообществу с учётом вышеприведенного следует дать свою оценку «эффективности крабово-рыбных инвестквот» и аукционов долей-квот на ресурсы континентального российского шельфа на основе практических результатов его первого этапа.
Одновременно необходимо правительству Российской Федерации направить свои рыбацкие конкретные альтернативные предложения по дальнейшему развитию рыбной отрасли в санкционных условиях.
При этом предложения рыбацкого сообщества должны соответствовать целевым установкам, как их ранее определил САМ президент России В. В. Путин для рыбной отрасли: «…насыщение внутреннего рынка широким ассортиментом высококачественной продукции и продукции, доступной для граждан с разным уровнем доходов».
Только такой подход избавит рыбное хозяйство страны от непрофессионализма её руководителей с идеями «инвестквот и аукционов» и вернёт отрасль к её устойчивому развитию.