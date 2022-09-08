Верхний Уфалей, Челябинская область, , 19:23 — REGNUM В Челябинской области 14-летняя девочка сорвалась с 50-метровой высоты. Об этом сообщает региональная Поисково-спасательная служба.

Свечи Дарья Драй © ИА REGNUM

Трагедия произошла днём 8 сентября во время прогулочного похода по Аракульскому Шихану. Школьница погибла. Спасатели транспортировали её тело с горного массива и передали сотрудникам полиции.

По факту трагедии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Аракульский Шихан представляет собой гранитный скальный массив. Его высота над уровнем моря составляет 563 метров. Является одной из туристических достопримечательностей Среднего Урала.