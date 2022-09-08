Луганск, 8 сентября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. На участке Северск — Соледар артиллерия ЛНР провела интенсивный обстрел позиций бандеровских боевиков, заявил 8 сентября Иван Филипоненко, официальный представитель Народной милиции республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пушечное сало

По словам представителя НМ ЛНР, удары наносятся по местам дислокаций боевиков и техники, выявленных разведкой.

«Артиллеристы у нас работают буквально круглосуточно, дабы сохранить жизнь личного состава и поддержать пехоту», — сообщил Филипоненко в интервью РИА Новости.