Москва, , 19:18 — REGNUM Минфин своим предложением «приватизировать» пенсионные накопления провал реформы возложил на граждан, считает депутат Госдумы от «Партии роста» Оксана Дмитриева.

Оксана Дмитриева Assembly.spb.ru

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России предложило провести «приватизацию» пенсионных накоплений граждан. Предлагается дать возможность гражданам, имеющим пенсионные накопления, инвестировать их по своему выбору, но при соблюдении ряда критериев. Речь идёт о сбережениях, которые до 2014 года составляли так называемую накопительную часть пенсии, а затем были заморожены. Сейчас ими управляют Пенсионный фонд России или негосударственные пенсионные фонды.

«Считаю, что справедливым решением было бы объявление со стороны государства о том, что реформа по введению накопительной части пенсии просто провалилась. Поэтому гражданам позволили бы перевести средства из накопительной части в пенсионный фонд с переиндексацией, так как потеря доходов в данном случае — это не вина граждан», — рассуждает Дмитриева в телеграм-канале.

По факту, накопительная часть, у людей начиная с 1967 года рождения, занизила пенсии от 10 до 15% в зависимости от количества лет, которые они отчисляли взносы, указала депутат.

Если бы они сейчас выходили на пенсию, то пенсия у тех граждан, которые делали отчисления на накопительную пенсию по сравнению с пенсией тех, кто не имел обязательного накопительного элемента, оказалась бы меньше на 2−3 тысячи рублей, потому, что индексация по страховой оказалась выше чем доходность от инвестирования накопительной, подсчитала парламентарий.

«Сейчас, вместо того, чтобы вернуть эти деньги людям или дать им возможность перевести их в страховую часть предлагается якобы самостоятельное распоряжение деньгами. То есть если раньше эти деньги были обязаны перечислять либо в ВЭБ либо в НПФ, то сейчас к этому добавят другие инструменты, например, ПИФы или что то ещё. Таким образом, будет утрачена связь этих средств с будущей пенсией, а государство снимет с себя ответственность и риски. Оно потом, в случае чего, скажет гражданам: «Вы сами распорядились деньгами — вы же инвестор», — допустила Дмитриева.

«В итоге, ответственность за провальную пенсионную реформу возложили на граждан. В основном на тех, кто сейчас находится в трудоспособном возрасте. А тех, кто эту реформу придумывал и продвигал в 2001 году, на своих местах уже нет», — констатировала Дмитриева.

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