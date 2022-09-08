Оттава, 8 сентября, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Канадская рок-группа Nickelback раскрыла дату выхода нового альбома Get Rollin’ — первого полноформатного проекта коллектива за последние пять лет. Соответствующий пост музыканты разместили на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из видеоинтервью Рок-группа Nickelback

Так, десятая студийная пластинка коллектива выйдет 18 ноября 2022 года и включит в себя 11 треков. Вместе с анонсом участники группы опубликовали новый сингл San Quentin, который также войдёт в будущий альбом.

Напомним, рок-группа Nickelback начала свою деятельность в 1995 году, впоследствии попав в список лучших артистов первого десятилетия XXI века, по мнению Billboard. Последний альбом музыкантов под названием Feed the Machine вышел в 2017 году.