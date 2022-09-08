Москва, 8 сентября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. В Китае с полным понимаем относятся к российской позиции по вопросу б. УССР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявил спикер парламента КНР Ли Чжаньшу.

Duma.gov.ru Ли Чжаньшу на встрече с Вячеславом Володиным

«По вопросу [б. УССР] мы также с полным пониманием отнесемся к российской озабоченности и российской позиции. Я думаю, что суть кризиса в [б. УССР] — это достойный отпор России в отношении американской провокации. Действительно, сейчас в [б. УССР] идет проксивойна, США не хотят и не осмеливаются прямо направить своих военнослужащих в [б. УССР], но они принимали все остальные способы, чтобы оказать давление на Россию. С этой точки зрения они хотят, чтобы кризис приобрел долгосрочный, усложняющийся, экспансивный характер», — сказал спикер парламента Китая.

По его словам, в этом процессе [б. УССР] просто станет жертвой политики, от которой страдает и Европа. Также он обратил внимание на то, что американская репутация в мире истощается.

«США хотят удерживать свое господство в мире, и из-за этого они всеми правдами и неправдами организуют давление и двойное сдерживание против нас. С этой точки зрения наша борьба с ними будет затяжной, будет сложной, долгосрочной. США не будет с легкостью прекращать свои провокации. Мы с этим тоже не примиримся, мы не поддадимся на их провокации», — заключил Ли Чжаньшу.

Напомним, спикер парламента КНР посещает с 7 по 10 сентября Россию по приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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