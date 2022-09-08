Бердянск, Бывш. УССР, , 19:16 — REGNUM Тяжело раненый в результате теракта комендант Бердянска Артем Бардин находится в стабильном состоянии, сообщил 8 сентября член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов.

Террористы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Состояние, слава богу, стабильное. То, что нам озвучивают врачи, вселяет надежду, потому что его состояние стабилизировали. Идет активный процесс его лечения», — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября произошел взрыв у здания военно-гражданской администрации города Бердянска. Комендант города Артем Бардин получил тяжелые ранения.

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