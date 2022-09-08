Бердянск, Украина, 8 сентября, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Тяжело раненый в результате теракта комендант Бердянска Артем Бардин находится в стабильном состоянии, сообщил 8 сентября член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

«Состояние, слава богу, стабильное. То, что нам озвучивают врачи, вселяет надежду, потому что его состояние стабилизировали. Идет активный процесс его лечения», — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября произошел взрыв у здания военно-гражданской администрации города Бердянска. Комендант города Артем Бардин получил тяжелые ранения.