Москва, 8 сентября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) просит главу Екатеринбурга Алексея Орлова направить в комитет информацию о ходе проверок двух резонансных случаях с участием школьников.

Елена Молчанова ИА REGNUM В классе

«Направила обращения главе Екатеринбурга Алексею Орлову и министру просвещения РФ Сергею Кравцову, в которых обратила внимание на недавние резонансные случаи с участием школьников в Екатеринбурге», — сообщила Останина в телеграм-канале.

Речь идёт об инциденте в лицее №12 Екатеринбурга, где полуголые лицеисты исполнили перед стенами учебного заведения «ЛГБТ-танец» в ярко-розовых футболках, а затем в черных портупеях на обнаженное тело.

Ещё один случай произошёл в гимназии №108, где семиклассник пришел на праздничную линейку в женской школьной форме.

«В обращении в адрес главы уральской столицы попросила направить нашему комитету информацию о ходе проведения проверок этих случаев и их результатах», — отметила Останина.

В письме в адрес министра просвещения глава комитета Госдумы просит его принять участие в заседании нескольких комитетов Госдумы, где будет обсуждаться законопроект о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Предварительная дата проведения — 10 октября 2022 года.

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