Миасс, Челябинская область, , 19:07 — REGNUM В Миассе Челябинской области сотрудник одного предприятия перевёл неизвестным более двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

Установлено, что некое лицо позвонило мужчине 1969 года рождения, представилось сотрудником банка и сообщило, что на его имя оформлен кредит. И чтобы предотвратить списание, оно потребовало реквизиты карты, снять с неё все находящиеся деньги и перевести на «резервный» счёт. Гражданин поверил незнакомцу, снял с карточки около миллиона рублей и перевёл на продиктованный счет.

Затем мошенники потребовали от гражданина взять кредит, что мужчина и сделал. Более миллиона кредитных средств также перечислил на некий счёт.

По словам пострадавшего, он был уверен в том, что, осуществляя эти операции, помогает обнаружить специалистов финансово-кредитной организации, замешанных в мошеннических схемах. Звонившие говорили ему, что в отделении банка через видеокамеры за ним наблюдают сотрудники службы безопасности и представители правоохранительных органов. Сейчас по факту мошенничества на Южном Урале возбуждено очередное уголовное дело. Полицейские вновь призывают граждан не доверять незнакомцам.