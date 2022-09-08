Санкт-Петербург, 8 сентября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Иск прокуратуры Санкт-Петербурга с требованием о признании блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа — запоздавшая инициатива, не получившая должного освещения на Нюрнбергском процессе. Такое мнение высказал 8 сентября в комментарии ИА REGNUM доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалёв.

Блокадный Ленинград

«Я считаю, что эта инициатива несколько запоздала, поскольку трагедия блокадного Ленинграда, которая не получила должного освещения по ряду косвенных причин на Нюрнбергском процессе, это действительно уникальное явление в истории мировых войн», — сказал историк.

Ковалёв отметил, что «никогда в реалиях битвы за какой-либо город количество жертв среди мирного населения не имело столь гигантский и страшный процент».

«Причём мы понимаем, что для противника — я говорю не только о нацистской Германии, я говорю и о Финляндии, Испании, Норвегии, Бельгии, поскольку добровольцы этих стран принимали участие в блокаде Ленинграда, — это была целенаправленная политика уничтожения населения самым жестоким путём, то есть путём голода», — указал он.

Историк добавил, что об этом можно судить не только по активно изучаемым сегодня советским документам из государственных архивов и воспоминаниям ленинградцев, но также и по немецким, финским документам, воспоминаниям политиков тех стран, которые принимали участие в блокаде Ленинграда.

«Как человек, профессионально занимающийся в первую очередь нацистским оккупационным режимом, я на протяжении последних 30 лет работал с таким интересным источником, как коллаборационистская пресса. И читая газеты за 1942 год, которые выходили на русском языке на Северо-Западе РСФСР, будь то «За Родину» или «Северное слово», можно видеть откровенное злорадство по поводу любой информации о страданиях ленинградцев, о их гибели от голода, от пуль, от бомб и снарядов», — рассказал Ковалёв.

По его словам, при сопоставлении всех этих данных «отлично понимаешь, что сам по себе Ленинград — символический город, город революции, город, где произошли очень многие решающие события в истории нашей страны, — у нацистов и их руководства вызывал какое-то патологическое отвращение и ненависть».

«Это опять же видно и по финским источникам, в которых финны возмущаются, почему Гитлер хочет полностью уничтожить Ленинград, а не подарить его Финляндии — ведь он так удобно расположен, на исконно финских ингерманландских землях. Мы понимаем, что это действительно была целенаправленная геноцидальная политика, от которой страдали и жители оккупированной территории Ленинградской области, и жители, которые оказались в блокадном Ленинграде», — заключил специалист.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня прокуратура Санкт-Петербурга по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова обратилась в городской суд с заявлением о признании блокады Ленинграда военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом советского народа. Целью иска заявлена защита национальных интересов и законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков погибших в городе мирных жителей.