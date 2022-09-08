Ярославль, 8 сентября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. В Ярославле завершился агитационный период на выборах в муниципалитет (городскую думу). С 9 сентября ярославцы начинают голосовать. Дать оценку прошедшей избирательной кампании и обрисовать возможный новый состав муниципалитета корреспондент ИА REGNUM предложил ярославским журналистам. Как выяснилось, они не утратили интереса к выборам, а вот их мнения по ключевым вопросам зачастую разнятся.

Rama Выборы

Журналист портала «ЯрНьюс» Андрей Иванов заметил, что прошедшая кампания в целом стандартна — кандидаты всё также ходят по дворам, печатают листовки, а те, кто «побогаче» тратятся на газеты или рекламу в транспорте.

«Но в реальности ярославцы, кто доходят до избирательных участков, а таких меньшинство, голосуют за тех, кого знают. Или за партию, которую представляет тот или иной выдвиженец. Так было раньше, так будет и на этот раз. Нестандартной была разве что компания осени 2012 года, когда мэром был Евгений Урлашов, который продвигал список своих кандидатов да еще и персонально агитировал против отдельных противников. Правда, эти же депутаты из списка Урлашова после его посадки дружно вступили во фракцию «Единая Россия» и даже возглавили муниципальные предприятия. Так что не агитация главное, а конкретные действия конкретных людей уже после выборов», — рассказал Иванов.

Похожего мнения придерживается и главред портала 76. ру Анна Ёлкина, заметившая, что всё происходящее сейчас «выглядит скучно и неестественно». Однако, свою перчинку в выборы этого года внёс переход от голосования по партийным списков к выборам исключительно по одномандатным округам.

«Изначально, когда вводили это, обосновывали, что будет лучше. Потому что не окрашен будет кандидат конкретной партией, избиратель сможет голосовать за конкретного человека. Но окраска никуда не делась, кандидаты всё равно принадлежат к партиям, которые вкладываются, оплачивают избирательные кампании. Что, к слову, не скрывается даже в баннерах, развешенных по городу. Получилось будто бы не совсем честно с избирателями», — подчеркнула Ёлкина.

Не поддерживает подобные изменения и директор «Регнум-Ярославль» Антон Голицын.

«Мне кажется, отмена партийных списков — это шаг назад. Понятно, что городской власти не нравятся отдельные депутаты от КПРФ или «Справедливой России». Но попадание 2-3 условных «правдорубов» в городскую думу не угрожает стабильности системы, а, наоборот, укрепляет её, так как заставляет власть действовать с оглядкой на таких депутатов, не даёт ей расслабиться. А в тихом омуте, в который пытаются превратить муниципалитет сейчас, быстро заводятся черти», — подчёркивает он.

А вот собственный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Александр Тихонов считает, что всё не так однозначно. По его мнению, изначально отмена партсписков была на руку партии власти — она позволяла дистанцироваться от низкого рейтинга. Однако, ситуация в корне изменилась.

«После 24 февраля ситуация кардинально поменялась. Так называемый «консенсус СВО» обнулил партийные различия, и сейчас по большому счету не имеет значения, от какой политической силы баллотируется кандидат. Поэтому в текущий момент мне представляется логичным голосование по мажоритарной системе», — заключил Тихонов.

Главред портала «Яркуб» Александр Романов однозначно высказался в поддержку изменений, потому что они позволяют избирателю точно определиться с тем, за кого отдать свой голос, а это, в свою очередь, не допустит в муниципалитет случайных людей.

«Главный плюс нововведения в том, что люди голосуют не за партию, а за конкретного человека, за его действия, достижения и, может быть, даже личные качества. Неоднократно сталкивался с тем, что рядовой избиратель вообще не знает, в какой партии его кандидат, образно, «единоросс» он или коммунист. Он принимает решение, голосовать или нет, на основе реальных действий. Или бездействия», — уверен Романов.

Андрей Иванов вспомнил, что история с одномандатными округами для Ярославля не новая. В 2004 году, когда выборы проходили по той же системе, в муниципалитет попали такие заметные политики как Илья Осипов, Павел Исаев, Евгений Урлашов.

«Округа реально небольшие. Хочешь избраться, ходи по квартирам. В 98 процентах случаев тебе не откроют. Но есть еще соцсети, Интернет, которые давно уже заменили телевизор. Из негативного — при определении списков выдвиженцев этого года у партий явно заметна внутрипартийная борьба, которая ослабляет шансы некоторых участников предвыборной гонки. Те же единороссы после ухода Владимира Волкова (бывший мэр Ярославля — ИА REGNUM) поменяли трёх кандидатов, КПРФ переместила Евгению Овод и Наталию Бобрякову из округов, от которых они избралась в прошлый созыв, у ЛДПР неожиданно вовремя не принесла документы действующий депутат Марина Дьячевская», — рассказал корреспондент.

По поводу возникающих иногда конфликтов между разными партиями Александр Романов иронично замечает, что кроме самих кандидатов на это никто не обращает внимания.

«Оппозиционеры, да и не только оппозиционеры, бодаются в разных округах, порой обвиняя друг друга во всех смертных грехах. Но, опять же, рядовой избиратель, по большому счёту, на это не обращает внимания. Голосует за действия кандидата, опираясь на собственный опыт», — сказал журналист.

По мнению Анны Ёлкиной, в новом созыве партийность не будет играть существенной роли.

«Как нельзя лучше подходит уже старый слоган партии «Единая Россия» — «дело в людях». Потому что так оно и есть. Даже при большинстве голосов правящей партии среди них находятся люди, которые даже при следовании парадигме партии имеют своё мнение и пытаются его отстаивать. И тут хотелось бы, чтобы такие люди проходили. Личности, а не только «кандидаты партии», — заметила она.

Антон Голицын заметил, что опытные депутаты-коммерсанты из «Единой России» будут заметны в новом созыве, а вот оппозиция «потеряет в количестве и качестве». Александр Тихонов и Андрей Иванов также согласны с тем, что оппозиции в новом составе придётся туго. Тихонов считает, что КПРФ и СРЗП вряд ли наберут больше мандатов, чем в действующем созыве, а ЛДПР и вовсе почти не ведёт кампанию, не имея ярких лидеров. При этом Александр Тихонов и Андрей Иванов уверены, что в обновлённом муниципалитете появится и «Новые люди».

«Новые люди» на этом фоне вполне могут выстрелить. Да, баллотируются в основном ноунеймы, но в этом может быть и их преимущество. К тому же партия ведет, возможно, самую заметную кампанию в городе», — подчеркнул Тихонов.

«Мне кажется, мандатов у оппозиции будет чуть меньше, от 4 до 6. Причем кто-то из кандидатов от «Новый людей» выиграет выборы, рискну поставить на Хасьятуллу Гирфанова (глава компании-перевозчика «Гирфтранс»)», — отметил Иванов.

По поводу работы будущего муниципалитета журналисты высказываются в разном ключе. Александр Тихонов считает, что следующий созыв не станет более самостоятельным и активным.

«Рычаги давления на депутатов у исполнительной власти никто не отбирал. Харизматичных лидеров, способных заставить власть вести диалог с собой на равных, я не вижу», — подчеркнул журналист.

При этом Анна Ёлкина напомнила, что на самом деле у депутатов не так много возможностей.

«Муниципалитет имеет лишь несколько крупных сфер на которые он может оказывать влияние. В остальном, не очень он «весомый орган», к сожалению. Также нужно принять во внимание то, как сейчас выстраивается политическая жизнь во всей стране. Идёт явное «закручивание гаек». Поэтому говорить о какой-то максимальной свободе и оппозиционности сложно», — заметила Ёлкина.

Новый председатель муниципалитета скорее будет техническим и компромиссным, такую уверенность выражают Антон Голицын и Александр Тихонов, не называя конкретных имён. Анна Ёлкина говорит о том, что неплохими претендентами на пост председателя могут стать Алексей Малютин и Константин Шлапак, а Андрей Иванов прочит место Олегу Ненилину или Сергею Калинину.

Но в целом, полагают журналисты, новый созыв муниципалитета не обещает избирателям сюрпризов. Он, по их мнению, останется таким же «тихим и безголосым».