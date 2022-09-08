Москва, , 19:03 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин обязательно примет участие в голосовании на выборах в Москве. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что с 9 сентября в России начинаются региональные и муниципальные выборы в большинстве субъектов Федерации. При этом в ряде регионов, в том числе и в Москве, можно будет принять участие в электронном голосовании.

Песков рассказал, что российский лидер конечно же примет участие в голосовании, но каким именно способом пока не ясно.

«Обязательно Путин примет участие в голосовании. Сообщим как», — сказал Песков.