Лейпциг, Германия, , 19:03 — REGNUM 45-летний немецкий специалист Марко Розе назначен на пост главного тренера «Ред Булл Лейпцига». На этой должности Розе сменил Доменико Тедеско. Об этом 8 сентября объявили на официальном сайте «быков».

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

7 сентября «Ред Булл Лейпциг» отправил Тедеско в отставку после крупного поражения от «Шахтера» со счетом 1:4 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23.

На данный момент «Ред Булл Лейпциг», одержав лишь одну победу и набрав пять очков, занимает 11-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги 2022/23.

10 сентября «Ред Булл Лейпциг» встретится с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдет в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена», а стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.