Лондон, , 19:03 — REGNUM Умер первый барабанщик британской инди-рок-группы The Libertines Пол Дюфор. Соответствующее объявление было опубликовано на странице коллектива в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Свеча jrperes

По данным источника, музыкант скончался 6 сентября 2022 года. Причина смерти Дюфора не раскрывается. Также неизвестен его точный возраст — по некоторым данным, ему было 89 лет.

Напомним, The Libertines начали музыкальную деятельность в 1997 году, выпустив за всё время три студийных альбома. Пол Дюфор присоединился к группе в 2000 году.

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