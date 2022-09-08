Салехард, 8 сентября, 2022, 22:12 — ИА Регнум. В Год экологии, объявленный главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, прошла акция «Скажи «НЕТ!» пакету с пакетами». В рамках акции волонтёры предлагали обменять жителям полиэтиленовые пакеты на хлопчатые шоперы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

(сс) Regan Walsh Полиэтиленовый пакет

«Мы напоминаем людям о том, как важно сохранить наш дом, природу, будущее. Мы забираем полиэтиленовые пакеты на утилизацию в обмен на яркие шоперы, с которыми людям жить удобнее, а природе — безопаснее. Такие шоперы позволяют надолго отказаться от покупки новых пакетов», — отметил Богдан Васив, волонтёр проекта «Будущее Арктики».

Все обменянные пакеты будут переданы на переработку. Всего в течение года волонтёрами «Будущее Арктики» проведено более 100 экомероприятий, среди которых экоквест, уборки общественных и прибрежных территорий.

«Мы завершили сезон летних экологических уборок окружной акцией. В этом году в проекте приняли участие более 150 волонтеров по всему Ямалу. Активисты очистили 1420 гектаров территории, собрали 460 кубометров строительного и бытового мусора», — рассказал Владимир Пушкарёв, региональный координатор проекта «Будущее Арктики».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что научный центр изучения Арктики организует экспедицию в Красноселькупский район ЯНАО, где сотрудниками будут проведены исследования почвенного покрова и растительности агроценозов. Экспедиция затронет Верхне-Тазовский заповедник и Шаман-гору.

Читайте также: На Ямале воссоздают земледельческий опыт коренных малочисленных народов