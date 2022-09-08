Киев, , 19:14 — REGNUM Сторонники киевского режима 8 сентября начали массово публиковать в социальных сетях фотографии подъёма желто-голубых флагов и селфи боевиков на фоне стел, стоящих на въезде в населённые пункты между Балаклеей и Купянском.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, опубликовано короткое видео с боевиками и бронемашинами ВСУ возле горсовета Балаклеи.

Напомним, в районе Балаклеи развиваются события «контрнаступления» ВСУ в Харьковской области.

По разным данным, в городе идут бои. Одновременно сообщается о том, что идущие в Балаклею дороги находятся под артобстрелом ВСУ.

При этом генштаб ВСУ в вечерней сводке за 8 сентября никак не комментирует события, происходящие в этом районе и не заявляет о взятии города силами ВСУ.

Информация уточняется.

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