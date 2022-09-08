Москва, 8 сентября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Россия и Китай намерены сделать более интенсивными двусторонние межпарламентские контакты для развития отношений между странами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Нам важно, чтобы наши контакты были еще более интенсивными и вносили вклад в развитие отношений между странами», — сказал Володин журналистам.

По его словам, состоявшийся разговор «был очень открытым».

«Мы обсудили весь круг вопросов развития наших отношений и высказались о текущей ситуации», — заявил спикер Госдумы, подчеркнув, что обсуждение шло открытое, «как партнеры».

Российским и китайским парламентариям необходимо делать все возможное для того, чтобы укреплять сотрудничество и делать все в плане законодательного обеспечения решений глав своих государств, также сказал Володин.

Он обратил внимание на тенденцию роста коммуникаций между парламентариями стран.

«Нам важно, чтобы были рабочие контакты на уровне профильных комитетов Госдумы и собранием народных представителей. Должно быть больше коммуникаций на уровне аппаратов парламента, а также на уровне «групп дружбы» и других коммуникаций на уровне международных организаций», — заявил спикер Госдумы.