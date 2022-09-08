Лондон, 8 сентября, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Без жены Меган Маркл отправился принц Гарри к британской королеве Елизавете II в шотландский замок Белморал, пишут 8 сентября СМИ королевства.

Dod.defense.gov Принц Гарри

Внук королевы, которая плохо себя чувствует, едет без жены. Ранее СМИ сообщали, что они поедут к Елизавете II вдвоём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белморал, где Елизавета II находится под наблюдением врачей, прибыл старший сын королевы Чарльз, принц Уэльский.