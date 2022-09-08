Салехард, , 18:53 — REGNUM Ямальский проект научно-исследовательской станции «Снежинка», который будет работать на альтернативной энергетике ветра и водорода до конца 2022 года будет проходить госэкспертизу. На его реализацию будут выделены региональные бюджетные средства, сообщил на полях Восточного экономического форума губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

МАС «Снежинка» Arctic-mipt.com

Проектирование «Снежинки» велось за счёт Ямало-Ненецкого автономного округа.

Глава Ямала провёл во Владивостоке рабочую встречу с партнёрами по проекту «Снежинка» — с ректором Московского физико-технического института Дмитрием Ливановым и исполнительным директором научно-технического центра автономной энергетики Юрием Васильевым. Также на форуме Дмитрий Артюхов сообщил, что научная станция интересна и международным партнёрам для совместного исследования Арктики.

«Физтех, который отвечает за научную составляющую этого проекта, на площадке форума активно общается с иностранными партнёрами — в первую очередь Китай, Индия, которые, я уверен, появятся в этом проекте. Сейчас даже южным странам важны арктические исследования, нужны площадки, где учёные общаются между собой. Наш стационар станет именно таким», — отметил Дмитрий Артюхов.

Как ранее сообщало РЕ, научную арктическую станцию «Снежинка», где внедрят передовые технологии в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения, планируют запустить в 2024 году. Станцию разместят в Нефритовой долине ЯНАО в 20 километрах от посёлка Харп на восточных склонах Полярного Урала в предгорьях горного массива Рай-Из. Международный научный полигон будет работать круглогодично.

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