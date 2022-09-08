Власти Ямала финансово поддержат создание научной станции «Снежинка»
Салехард, 8 сентября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Ямальский проект научно-исследовательской станции «Снежинка», который будет работать на альтернативной энергетике ветра и водорода до конца 2022 года будет проходить госэкспертизу. На его реализацию будут выделены региональные бюджетные средства, сообщил на полях Восточного экономического форума губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Проектирование «Снежинки» велось за счёт Ямало-Ненецкого автономного округа.
Глава Ямала провёл во Владивостоке рабочую встречу с партнёрами по проекту «Снежинка» — с ректором Московского физико-технического института Дмитрием Ливановым и исполнительным директором научно-технического центра автономной энергетики Юрием Васильевым. Также на форуме Дмитрий Артюхов сообщил, что научная станция интересна и международным партнёрам для совместного исследования Арктики.
«Физтех, который отвечает за научную составляющую этого проекта, на площадке форума активно общается с иностранными партнёрами — в первую очередь Китай, Индия, которые, я уверен, появятся в этом проекте. Сейчас даже южным странам важны арктические исследования, нужны площадки, где учёные общаются между собой. Наш стационар станет именно таким», — отметил Дмитрий Артюхов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, научную арктическую станцию «Снежинка», где внедрят передовые технологии в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения, планируют запустить в 2024 году. Станцию разместят в Нефритовой долине ЯНАО в 20 километрах от посёлка Харп на восточных склонах Полярного Урала в предгорьях горного массива Рай-Из. Международный научный полигон будет работать круглогодично.