Мурманск, , 18:51 — REGNUM Мурманские власти продолжат обновлять парк общественного транспорта белорусскими машинами. Об этом сообщает региональное правительство.

Троллейбус Цитата из м/ф «Ну, погоди!» реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Сегодня, 8 сентября, губернатор области Андрей Чибис посетил в Минске ряд промышленных предприятий по производству транспорта. Один из них — завод «Белкоммунмаш». Предприятие обеспечивает полный цикл производства колесного и рельсового транспорта — от идей до ходовых испытаний: троллейбусов, электробусов, трамваев, электрогрузовиков. В декабре 2021 года в рамках сотрудничества в Мурманск были поставлены 5 троллейбусов. В 2022 году также планируется закупка новой техники.

«В регионе мы реализуем масштабную программу по модернизации общественного транспорта. В этом вопросе мы будем ориентироваться на партнерство с Республикой Беларусь. Важно, что здесь есть разработки по созданию транспорта для северных регионов», — отметил губернатор.

В присутствии главы региона был подписан Меморандум между ОАО «Белкоммунмаш», АО «Электротранспорт города Мурманска» и ООО «Автотехкомплект». Цель — сотрудничество в части модернизации транспортной инфраструктуры в столице Кольского Заполярья в 2022 и 2023 гг.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский экспорт пойдет через порт Мурманска.