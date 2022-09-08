Мурманские власти продолжат закупать транспорт в Белоруссии
Мурманск, 8 сентября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Мурманские власти продолжат обновлять парк общественного транспорта белорусскими машинами. Об этом сообщает региональное правительство.
Сегодня, 8 сентября, губернатор области Андрей Чибис посетил в Минске ряд промышленных предприятий по производству транспорта. Один из них — завод «Белкоммунмаш». Предприятие обеспечивает полный цикл производства колесного и рельсового транспорта — от идей до ходовых испытаний: троллейбусов, электробусов, трамваев, электрогрузовиков. В декабре 2021 года в рамках сотрудничества в Мурманск были поставлены 5 троллейбусов. В 2022 году также планируется закупка новой техники.
В присутствии главы региона был подписан Меморандум между ОАО «Белкоммунмаш», АО «Электротранспорт города Мурманска» и ООО «Автотехкомплект». Цель — сотрудничество в части модернизации транспортной инфраструктуры в столице Кольского Заполярья в 2022 и 2023 гг.
Как сообщало ИА REGNUM, белорусский экспорт пойдет через порт Мурманска.