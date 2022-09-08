Москва, 8 сентября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Парламентарии Китая активизируют работу с коллегами из России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявил спикер парламента КНР Ли Чжаньшу по итогам встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

kremlin.ru Ли Чжаньшу

«Мы подчеркнули большой потенциал многопланового сотрудничества между Китаем и Россией. Несмотря на американские и западные санкции, хотел бы подчеркнуть, что наше сотрудничество не подвержено внешнему вмешательству. В этих условиях мы только усиливать наше стратегическое сотрудничество», — сказал Ли Чжаньшу.

По словам парламентария, в ходе встречи достигнута договоренность об активизации контактов по линии законодательных органов, чтобы полностью и эффективно развивать все договоренности, достигнутые между главами России и Китая.

Напомним, Ли Чжаньшу посещает с 7 по 10 сентября Россию по приглашению Вячеслава Володина.

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