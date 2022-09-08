Москва, 8 сентября 2022, 18:50 — REGNUM Ядерной катастрофой обернулась бы передача Киеву контроля над Запорожской АЭС, сообщила 8 сентября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российский дипломат заявила, что катастрофа станет итогом такой передачи, поскольку ядерный объект неминуемо будет под «контролем» ВСУ разрушен.
Представитель МИД отмечает, что требования Киева к России «уйти» со станции — это шантаж, бандеровские власти угрожают ядерной катастрофой. Всё это делается с позволения Запада.
Читайте ранее в этом сюжете: Миссия МАГАТЭ прикрывала планы США устроить второй Чернобыль?