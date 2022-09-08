Москва, 8 сентября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Ядерной катастрофой обернулась бы передача Киеву контроля над Запорожской АЭС, сообщила 8 сентября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Мария Захарова «Говорить о том, что этот объект может быть передан под контроль киевского режима, который вообще ничего не контролирует, — это смешно».

Российский дипломат заявила, что катастрофа станет итогом такой передачи, поскольку ядерный объект неминуемо будет под «контролем» ВСУ разрушен.

Представитель МИД отмечает, что требования Киева к России «уйти» со станции — это шантаж, бандеровские власти угрожают ядерной катастрофой. Всё это делается с позволения Запада.