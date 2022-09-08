Челябинск, 8 сентября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Челябинске проводится сбор книг для ДНР, ЛНР, а также освобождённых территорий б. УССР. Об этом сообщает официальный сайт правительства Южного Урала.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Книги

Акцию проводит волонтёрское движение #МЫВМЕСТЕ с 6 по 16 сентября. Кроме Донбасса книги отправятся в Херсонскую, Харьковскую и Запорожскую области. Все желающие могут принести книги в пункт сбора на ул. Энгельса, 73.

Также каждый участник акции может вложить в книги записки или письма с пожеланиями для получателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области для жителей республик Донбасса и других регионов б. УССР собрали уже несколько партий книг.