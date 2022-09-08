Москва, 8 сентября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу обсудили ситуацию в б. УССР, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Мы обсудили ситуацию [в бывш. УССР]», — сказал Володин по итогам встречи.

Он выразил слова благодарности Ли Чжаньшу «за внимание и оценку роли США в происходящем».

Володин подчеркнул, что Россия «борется за мир, за безопасность, защищая своих граждан».

Противодействие агрессии со стороны НАТО сегодня развернулось на территории б. УССР, отметил спикер Госдумы. Борясь с нацистским режимом, Россия делает все, чтобы мир пришел в семьи на территории б. УССР, добавил Володин.

По словам спикера Госдумы, в ходе встречи также говорилось о недопустимости вмешательства в суверенные дела других стран, был затронут визит спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Это вмешательство в суверенные дела Китая. Такими действиями США подталкивают мир к новому витку напряженности, это ведет к напряженности во всем земном шаре», — сказал Володин.