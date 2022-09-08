Лондон, , 19:11 — REGNUM Цирковые шоу Британии неожиданно столкнулись с дефицитом клоунов и других цирковых артистов, сообщает 8 сентября издание Daily Star.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению издания, проблема с клоунами возникла из-за «беженцев», массово прибывающих в Британию с территории, подконтрольной Киеву.

МВД Британии при выдаче виз в первую очередь рассматривает обращения прибывших с территории бывшей УССР, затягивая до нескольких месяцев процедуры в отношении других иностранцев.

Издание отмечает, что представители цирковой ассоциации Соединенного Королевства уже заявляют о негативных последствиях этого явления для всей отрасли.

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