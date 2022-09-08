Вашингтон, 8 сентября, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Власти США надеются, что Китайская Народная Республика поддержит их инициативу установления «потолка цен» на российские энергоносители, в частности, нефть. Об этом сегодня, 8 сентября, заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«Мы надеемся, чтоИндияподдержит и Китай также рассмотрит такую возможность», — сказал Адейемо в интервьюYahooFinance.

При этом американский чиновник считает, что даже если Индия и Китай не поддержат американскую инициативу, «потолок цен» на российские энергоносители всё равно станет «эффективной мерой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США хотят ограничить валютные поступления в России, за счет установления «потолка цен» на российские энергоносители — главную статью экспорта России. Кроме того, на Западе рассчитывают сбить цены на энергоносители с помощью этого «потолка».

Стоит отметить, что российские власти уже заявили, что страна не будет продавать энергоносители себе в убыток.