Кемерово, 8 сентября, 2022, 18:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области первые дни сентября были тёплыми, а 7 сентября 2022 по южным районам региона были побиты температурные максимумы. Об этом сообщил кузбасский гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

«По данным метеостанций, столбики термометров превышали отметку в 30 градусов, — уточнили синоптики. — Например, в Новокузнецке днём температура повысилась до +34,7 ºС, в Киселёвске до +33 ºС, в Белове до +34 ºС, в Кемерове зафиксирован максимум до +26,6 ºС».

Отмечается, что за последние 20 лет наблюдений в первой декаде сентября были жаркие дни, но максимально температура повышалась до +30…32 ºС. Однако, в 2022 году столбики термометров превысили максимальные отметки температур.