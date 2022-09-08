Казань, , 18:42 — REGNUM Жителям Татарии рекомендуют зарегистрировать права на недвижимость. По данным управления Росреестра по РТ, в республике не оформлены права почти на 20% от общего количества объектов недвижимости.

Недвижимость Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По официальным сведения, в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) имеется информация о 4,5 млн объектов в республике. Информацию о зарегистрированных на них правах не содержат более 853 тыс. объектов.

До сих пор не оформлены права на 333,5 тыс земельных участков, 196 тыс. жилых помещений, 117,5 тыс. жилых домов, 40 тыс. гаражей, 37 тыс. садовых домов и 4 тыс. объектов незавершенного строительства.

В Татарии имеются объекты недвижимости, которые ранее были поставлены на кадастровый учет, но в ЕГРН отсутствует информация о зарегистрированных правах, так как правообладатели по разным причинам не обращались за регистрацией прав.

С 29 июня 2021 года в республике выявляют правообладателей ранее учтенной недвижимости. При этом владельцы таких объектов могут самостоятельно зарегистрировать свои права. Госпошлина за регистрацию ранее возникших прав на недвижимость не уплачивается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с начала реализации федерального проекта «Электронная ипотека за 24 часа» (с 1 сентября 2021 года) зарегистрировано 24,5 тыс. ипотек.

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