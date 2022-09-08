Челябинск, 8 сентября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. В Волновахе (ДНР) открылась школа, отремонтированная строителями из Челябинской области. Об этом сообщает южноуральское министерство образования.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Учеников и педагогов поздравил с этим событием глава министерства Александр Кузнецов. Сейчас он находится в ДНР и посещает подшефные Челябинской области территории. Всего школа примет 242 ученика. Также чиновник поприсутствовал на торжественной линейке, встретился с педагогами и провёл для старшеклассников внеурочное занятие по теме «Россия — страна возможностей». Он рассказал ученикам о возможностях российского образования и о перспективах обучения после окончания школы.

«Главное вам, ребята, сейчас определиться с вашими планами на будущее. Впереди выбор профессии. В нашей стране есть множество вариантов», — сказал Кузнецов и добавил, что студенты и вузов, и учреждений среднего профобразования сейчас могут не только учиться, но и вливаться сразу в производственную среду.

Как сообщало ИА REGNUM, Волноваха и Ясиноватая являются подшефными территориями Челябинской области. Южный Урал помогает в их восстановлении.