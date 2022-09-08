Бишкек, , 18:35 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона об использовании хирургической кастрации в качестве наказания для педофилов, передаёт госагентство «Кабар».

Педофил

Инициатор законодательных поправок отмечает неэффективность химической кастрации, поскольку она воздействует только на физиологическую составляющую, но не может повлиять на психологические корни педофилии.

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«Мировой опыт показывает, что химическая кастрация не самый лучший выбор в борьбе с педофилами — препараты действуют не всегда, а сам преступник может просто-напросто обманывать», — говорится в справке-обосновании.

Также автор законопроекта обращает внимание на то, что химическая кастрация педофилов, в отличие от хирургической, будет очень дорого обходиться бюджету страны.

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Подводя итог, депутат, предлагающий разрешить хирургическую кастрацию педофилов, подчеркнул, что «они заслуживают смертную казнь, однако смертная казнь в стране запрещена Конституцией».

Чтобы отменить мораторий придётся не только внести поправки в Основной закон Киргизии, но и выйти из ряда международных соглашений предусматривающих запрет на смертную казнь.

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