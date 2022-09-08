Лондон, , 18:35 — REGNUM В планах британского премьер-министра Лиз Трасс пока нет поездки в замок Балморал, где под наблюдением врачей находится королева Елизавета II, сообщает 8 сентября Reuters.

Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Трасс не поедет в Шотландию ни сегодня, ни завтра, 9 сентября, пояснили в канцелярии британского премьер-министра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, состояние здоровья Елизаветы II вызывает серьёзные опасения не только у врачей.

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