Санкт-Петербург, , 20:11 — REGNUM Председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова поддержала требование прокуратуры в судебном порядке признать блокаду Ленинграда геноцидом и военным преступлением.

Председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова Татьяна Титаева © ИА Regnum

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в День памяти жертв блокады Тихомирова подчеркнула, что действия фашистской Германии и её союзников по блокированию Ленинграда как раз и были актом геноцида по отношению к советскому народу.

«Очень хорошо, что занялась хоть прокуратура. Ей только можно сказать слова благодарности за то, что она поднимает этот вопрос, что война была не просто войной, а геноцидом нашего народа советского, именно советского, потому что все национальности погибали», — отметила председатель общественной организации блокадников.

Она добавила, что голод как средство войны был запрещён и осуждён Нюрнбергским трибуналом. Тихомирова отметила, что после Второй мировой войны Организация Объединённых Наций приняла соответствующее решение.

«Если мы сейчас примем это, именно примем как геноцид в блокаду народа, это будет правда. Это то, что нужно, потому что блокадники, потеряв здоровье, не будем говорить, что они потеряли родных, близких, но они потеряли сами здоровье и дали больное поколение физически. Это и говорит о том, что был именно геноцид. И это не должно повториться», — заключила Тихомирова.

Напомним, что блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и завершилась 27 января 1944 года. Ленинградцы находились в блокаде 872 дня. За это время порядка миллиона жителей погибли от голода и холода, от артиллерийских обстрелов и авиационных бомбежек. Восьмого сентября в Петербурге чтят их память, зачитывают списки погибших блокадников.

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