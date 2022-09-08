Вашингтон, , 18:34 — REGNUM Netflix опубликовал первый трейлер фильма «Достать ножи 2». Об этом пишет издание Rolling Stone.

Дэниел Крейг Цитата из трейлера фильма «Достать ножи 2» режиссёра Райана Джонсона

В ролике детектив Бенуа Бланк, которого вновь сыграет Дэниел Крейг, отправляется в Грецию, где ему предстоит раскрыть новое дело. В сиквеле ленты также появятся Дэйв Батиста (франшиза «Стражи Галактики»), Итан Хоук («Тренировочный день»), Кэтрин Кан («Ванда/Вижн»), Кейт Хадсон («Развод») и многие другие. Премьера картины намечена на 23 декабря 2022 года.

Напомним, первая часть «Достать ножи» вышла в 2019 году. Режиссёром фильма выступил Райан Джонсон, которому впоследствии предложили снять продолжение.

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