Бишкек, 8 сентября, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Реальный прирост валового внутреннего продукта Киргизии по итогам 2022 года может ускориться до 4,2%. Об этом говорится в отчете Национального банка республики о денежно-кредитной политике.

Pixabay.com Инфляция

Ожидается, что при нынешних темпах роста показателей в сферах торговли, услуг и сельского хозяйства, в 2023 году темпы прироста реального ВВП составят около 3,6%.

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При этом по итогам текущего года инфляция достигнет 15,5%, а среднегодовая — на уровне 14%.

А возвращение темпов инфляции к среднесрочному ориентиру, если и случится, то только ближе к 2024 году.

«Повышение заработных плат бюджетникам, проводившееся в Киргизии в течение 2022 года, будет оказывать повышательное давление на рост цен», — констатируют эксперты Нацбанка.

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