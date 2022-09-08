Черногорские банки одобрили кредиты на 3,54 млрд евро
Подгорица, 8 сентября, 2022, 18:28 — ИА Регнум. К концу июня банки одобрили кредиты на общую сумму 3,54 млрд евро, говорится в сообщении центробанка страны.
401(K) 2012
Кредит
По данным Центрального банка (CBCG), к концу июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было одобрено кредитов на 6,83 процента больше.
Соотношение кредитов и депозитов на конец июня составило 0,79 и было ниже по сравнению с маем, а также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Больше всего кредитов было выдано в нефинансовом секторе и населению — 79,55 процента.