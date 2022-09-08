Хорватия, 8 сентября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. В хорватском городе Сисак в присутствии президентов Турции и Хорватии Реджепа Тайипа Эрдогана и Зорана Милановича 8 сентября был открыт Исламский культурный центр с мечетью.

Флаг Хорватии

Строительство культурного центра финансировало Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA).

Во время церемонии торжественного открытия центра Эрдоган заявил, что Хорватия является «европейским примером страны, уважающей права мусульманских верующих», передает телеканал ХРТ.

Напомним, что визит в Хорватию является заключительным этапом балканского турне Эрдогана. До этого он посетил Боснию и Герцеговину, а потом и Сербию.